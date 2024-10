GETTY

Durante la sfida contro il Lecce, valida per l’ottava giornata di Serie A, dopo Gudmundsson,Alla mezzora del primo tempo, il centravanti viola si era fermato per un problema: dopo essere uscito dal campo per essere trattato dallo staff medico, è comunque rientrato in campo. Palladino, però, ha deciso di toglierlo dal campo nell’intervallo per evitare di che peggiorassero le sue condizioni fisiche. Da capire nelle prossime ore l’entità del problema attraverso i classici esami di rito.

IL COMUNICATO - "Moise Kean ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra".