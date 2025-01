Fiorentina, le pagelle di CM: Moreno rovina la gara perfetta. Serataccia per Dodò e Parisi

Getty Images

: quella di Neres è una fucilata, ma forse qualcosina poteva fare. Sul rigore e sulla rete di McTominay può solo guardare: 50 minuti di livello altissimo all'esordio assoluto in A. Poi l'ingenuità su Anguissa che costa il penalty, e Palladino poi lo rileva. Peccato. Dal 59': subito pericoloso appena entrato. Ma perché era in panchina?: si esalta, come al solito, contro attaccanti imponenti come Lukaku, ma la topica con cui regala il pallone per lo 0 a 3 è clamorosa: inspiegabilmente contemplativo in occasione del vantaggio azzurro. E nell'ultimo periodo di errori ne ha fatti diversi

: soffre parecchio la spinta di Spinazzola. Non riesce a spingere con continuità e competa la frittata perdendo il pallone che vale lo 0 a 3. Serataccia: molto meno verticale rispetto ai suoi standard. Non molto ispirato anche nella (poca) autonomia che ha in partita. Dal 79' Cataldi SVun paio di castagne dal limite respinte dalla retroguardia azzurra. Nient'altro. Dal 73'davvero troppo leggero in un centrocampo che avrebbe bisogno di muscolivince ancora il ballottaggio con Gosens. Neres lo svernicia clamorosamente sul gol del vantaggio. E da lì non si riprende più. Dal 59'di palloni non gliene arrivano molti, fa il suo

: il ruolo dovrebbe essere quello giusto, ma non lo si vede praticamente mai. Dal 79': voto di stima per la buona volontà e i tanti palloni cercati. Ma di giocate decisive nemmeno l'ombrasegna un gran gol in girata dopo aver controllato in area, peccato per il fallo di mano. Perché da lì in poi spariscesorprende tutti rispolverando la difesa a tre. La sensazione è che la rimetterà subito nel cassetto. Ma il problema di stasera è che la Fiorentina approccia male la gara indipendentemente dallo schema tattico. Il pareggio con la Juve non ha dato una scossa, e la squadra continua ad apparire stanca. La speranza è che questi tre schiaffi possano servire