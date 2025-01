Fiorentina-Napoli, la MOVIOLA LIVE: tocco di polso di Kean, annullato l'1-1. Tolto gol a Olivera, rigore di Moreno

Match d'alta classifica, quello che va in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze, nell'anticipodel sabato, valido per, tra la Fiorentina di Raffaelee ildi Antonio: di seguito gli episodi arbitrali più discussi della sfida, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com.Tripla occasione per la Fiorentina: cross dalla sinistra di Gosens, respinge mala Rrahmani e Mandragora calcia al volo, con il gran salvataggio di Meret prima su di lui e poi sul colpo di testa di Beltran. Poi proteste viola per l'uscita del portiere del Napoli che anticipa Kean, ma non ci sono gli estremi per il rigore.

Clamoroso errore di Moreno, che in area ferma Angussa, poi prova a dribblarlo ma perde palla e infine lo stende con una scivolata senza senso.Cross in mezzo per la punta ex Juve, che controlla di petto, poi il pallone colpisce il braccio e alla fine arriva il tiro in girata, che finisce in rete. Manganiello annulla per il tocco con il polso destro, il VAR conferma: il gol arriva infatti nell'immediatezza del suddetto tocco e il regolamento lo proibisce (foto Eurosport).Scambio sul vertice basso dell'area tra Olivera e Lukaku, uno-due e conclusione vincente dell'uruguaiano, che batte De Gea: ma sia lui che il belga, nello scambio, partivano da posizione di fuorigioco, per cui Manganiello annulla e il VAR conferma.