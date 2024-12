Getty Images

non irreprensibile sul vantaggio azzurro. Per il resto deve compicciare poco: quando ha un minimo di spazio diventa inarrestabile. È in forma smagliante: Esposito se lo perde lui. Primo passo falso in una stagione da assoluto protagonistasi esalta quando l’Empoli riesce ad attaccare con più uomini. Grintoso, ma dal dischetto non va benissimopartita attenta, come suo solito. Impreziosisce la serata con la deviazione (decisiva?) sul gol di Sottil.il gol di Ekong nasce da una delle sue, purtroppo consuete, dormite. E di nuovo non mostra né il passo né le geometrie per fare il centrocampista: tecnicamente è uno dei migliori in rosa, seppur il passo sia estremamente compassato. La giocata sul gol di Kean è magia pura

ragioniere del centrocampo viola che detta con efficacia i tempi della manovra. SI fa sorprendere da Henderson che confeziona il secondo assist. Errore non da luise per un giocatore della sua qualità viene da evidenziare più i recuperi difensivi che le giocate in avanti c’è qualcosa che non va. Altro passaggio a vuoto.sorprendentemente in crescita costante. Entra bene sfornando un paio di discese niente male: fatica un po’ fra le linee incidendo meno rispetto ai suoi standard.bello rivederlo in campo, segna dal dischetto

tanti errori tecnici nella parte decisiva del campo. Ma la rete che mette a segno è un vero e proprio gioiellino, pur con l’aiuto di Gosens.Ismajli e Tosto lo maltrattano per un’ora. Ma i grandi attaccanti si vedono sui pochi palloni giocabili che capitano. E sono 13 in stagione, scusate se è poco. Pesa, però, anche l’errore banale dal dischettopropone un 11 molto simile a quello di domenica, quasi a voler esorcizzare i momenti drammatici che la squadra ha vissuto. Si vede che il gruppo ha accusato psicologicamente il colpo, ma in ogni caso riesce a fare una buona partita contro un Empoli tosto. La perde ai rigori, ma la sensazione è che la testa sia tutta proiettata al campionato.