reattivo su Zapata, si supera su Lazaro. Tre punti che portano anche la sua firma: gara prudente. Spinge poco ma rischia il giusto. Poi in chiusura s’inventa un assist al bacio per il testone di Ranieri. Provvidenziale: fa a sportellate con Zapata uscendo spesso e volentieri col pallone fra i piedi. Bel segnale dopo gli ultimi mesi difficili: ormai è una certezza. Si esalta in una partita fatta di tanta lotta e agonismo. Sradica palloni dai piedi degli avversari, fa impazzire il Franchi in tacke. Soprattutto, trova un gol da attaccante navogato dal peso specifico monumentale.Bellanova gli crea qualche grattacapo. Se la cava come può.partita estremamente sottotono. Nel primo tempo tocca meno palloni di tutti i 22 in campo e, in generale, tende a nascondersi dall’azione. Dal cervello sella squadra ci si aspetta decisamente di più, anche quando non è al meglio. Dalingresso positivo, mette subito Nzola davanti al portiere e, in generale, dà un po' di vivacità: lotta in mezzo al campo facendo filtro davanti alla difesa. Battaglieroleggermente più propositivo rispetto ai suoi standard. Continua però a fare tanta fatica a trovare lo spunto giusto.si francobolla a Ricci quando il Torino è in possesso. Sbaglia moltissimo soprattutto tecnicamente.come sempre il più dinamico del pacchetto avanzato dove svaria tantissimo per tutti i 90 minuti. Calciasse anche in porta…si muove tanto, ma quando duella coi difensori perde sistematicamente.: ha subito una buona occasione che però non sfrutta: schiera una Fiorentina sorprendentemente attendista nelle prime fasi. Stava semplicemente preparando un capolavoro. La squadra non soffre le folate del Torino e cresce col passare dei minuti. Ranieri, sempre più uomo simbolo, gli regala tre punti di importanza clamorosa e una classifica da sogno.