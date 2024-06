Getty Images

Fiorentina, le prime richieste di Palladino: il tecnico vuole Kean e Gaetano

14 minuti fa



La Fiorentina continua a lavorare in chiave mercato per regalare una squadra competitiva a Raffaele Palladino, che è recentemente rientrato in città per iniziare a programmare la stagione. Domani il tecnico gigliato verrà presentato alla stampa in conferenza e sarà l'occasione per capire che squadra immagini il nuovo tecnico. Secondo quanto scrive La Nazione, l'ex tecnico del Monza avrebbe fatto due nomi in particolare ai suoi dirigenti.



PROFILI - Per il quotidiano, l'allenatore avrebbe chiesto espressamente Moise Kean e Gianluca Gaetano come rinforzi per la prossima stagione. Il tecnico, si legge, vorrebbe la rosa al completo quanto prima per poter lavorare al meglio già da subito.