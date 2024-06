Moggi: "Immobile alla Lazio almeno fino al 2026, Nico Gonzalez resta alla Fiorentina al 99%"

Getty Images

, procuratore tra gli altri di, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione dei suoi assistiti a margine di un evento al Forte Village. Tra i temi trattati anche Euro 2024 e la Copa America, attualmente in corso:“Mi aspetto che facciano tutti (i suoi assistiti, ndr) bene nelle loro competizioni: Mateo Retegui, che agli Europei giocherà come tutti pensiamo nella prossima partita, Nico Gonzalez in Copa America. Immobile purtroppo la vive da spettatore, da tifoso, perché è molto legato alla Nazionale”.“Immobile ha un contratto ancora di due anni, come detto a più riprese è estremamente attaccato alla Lazio; il club ha dimostrato di essere molto attaccato a Ciro, rifiutando le tante offerte ricevute dalla Cina, dall'Italia, dall'Europa e dall'Arabia Saudita: è un matrimonio che durerà sicuramente fino alla scadenza del contratto, il 2026. Il mercato può nascondere insidie e imprevisti, ma andremo in fondo fino alla scadenza del contratto, per quello che è l'amore che lega Ciro alla Lazio”.

“Ha rinnovato l'anno scorso il contratto con la Fiorentina, al termine della scorsa sessione di mercato. La Fiorentina ha rifiutato un'offerta molto importante dalla Premier, di 42 milioni. L'estate precedente c'era stata un'offerta di una altro club inglese. Il giocatore sta disputando ora la Copa America, è un giocatore molto importante ed è probabilmente il simbolo della Fiorentina. Quando c'è un contratto in essere io molte volte mi rimetto alle parole dei dirigenti: in questo caso ho letto quelle di Pradè di qualche giorno fa, ha detto che Nico rimarrà alla Fiorentina al 99 per cento”.