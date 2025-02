Fiorentina-Lecce e le voci sull'esonero di Palladino: cosa non funziona e cosa può succedere

0 vittorie nelle prime 4 giornate (3 pareggi, 1 sconfitta)

8 vittorie consecutive

0 vittorie nelle successive 6 (2 pareggi, 4 sconfitte)

3 vittorie consecutive

3 sconfitte nelle ultime 3 partite contro Inter, Como e Verona.

E' unestremamente convinto delle proprie possibilità di far uscire ladalla crisi, quello che si è presentato nel Media Center del Viola Park per la conferenza stampa verso la gara col Lecce, la prima della 27esima giornata di Serie A.A Firenze: la squadra occupa ilin classifica e ha u, ampiamente in linea con gli obiettivi,in questa stagione. Come mai? la ragione del malcontento è da ricercare nell'estrema, soprattutto in campionato:In particolare,: 1 punto in 2 partite contro il Monza, 3 in due contro il Verona, 1 in una contro il Venezia, 1 in una contro il Parma, 1 in una contro l'Empoli. La Fiorentina gioca di rimessa, riesce ad esprimere le cose migliori quando sono gli altri ad attaccare e difende molto bassa, senza riuscire a prendere le redini delle partite. E il tecnico, nelle varie dichiarazioni, continua a battere sul gioco come unica via per uscire dallo stallo.

Oltre a ciò, sebbene - va sottolineato - Palladino si sia speso più volte nello smentire qualsiasi allusione a rapporti non proprio idilliaci con la dirigenza ed in particolare con il direttore sportivo, dobbiamo constatare una serie di uscite del dirigente, dopo alcune sconfitte (ad esempio contro Monza e Como) che hanno chiamato direttamente in causa l'atteggiamento della squadra. Infine, il direttore generale Alessandroè stato chiaro prima della disfatta di Verona:

, che hanno tolto ben 9 punti sull'ideale tabella di marcia stilata da Palladino alla fine del girone di andata ("L'obiettivo è fare più punti al ritorno di quanti ne abbiamo fatti fino ad ora"). C'è chi assicura che, in assenza di una vittoria, sia già pronto l'esonero per l'allenatore ex Monza, con le soluzioni più plausibili che sarebbero quelle che porterebbero a Igoro Alberto, magari per poi ripartire con MaurizioIn realtà,o comunque a separarsi dai membri della sua "famiglia" viola. Il tycoonnon molto tempo fa, affermando di averlo tenuto nonostante qualcuno volesse cacciarlo, e ha definitoalla guida del club. Tradotto: finché la classifica di Serie A e i numeri della Fiorentina non condanneranno Palladino oltre i capi d'accusa che abbiamo elencato sopra, è difficile immaginare una calata della lama dell'ideale ghigliottina viola sulla sua testa.

Palladino, dunque, rischia se non vince contro il Lecce? Possiamo dire che- Milan, Bologna e Roma -, ma la vicinanza degli ottavi di finale di Conference League da giocare il 6 ed il 13 marzo contro il Panathinaikos impongono cautela ulteriore. Se di esonero dovesse trattarsi, allora vorrà dire che la situazione, nella sua interezza, sarà giudicata irrecuperabile.