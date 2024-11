Fiorentina, l'ex direttore Freitas: "Kean funziona, Vlahovic no. Vi spiego perché"

L'ex dirigente della Fiorentinaè intervenuto in un'intervista rilasciata ai colleghi di Violanews. Queste le sue parole sul momento della squadra gigliata: "Mi sembra che la Fiorentina sia una squadra sempre in evoluzione. È evidente che all'inizio ci sia stata qualche irregolarità nel percorso, data sicuramente dalla mancanza di un collettivo. Adesso è una squadra che gira a meraviglia, che sta facendo esaltare anche le qualità dei singoli. Vedo giovani di grande prospettiva, soprattutto Comuzzo che avrà sicuramente una grande carriera davanti. Ranieri per me non è più una sorpresa, ha da tanto tempo una certa continuità nelle prestazioni. Continuità che sta prendendo anche Adli, cosa che a Milano non ha mai potuto avere".

"Io arrivai a Firenze la stagione dopo. Posso dire che la Fiorentina sta dimostrando di avere grande qualità nei singoli e nel gruppo. Da non sottovalutare l'entusiasmo della piazza che darà grande spinta alla squadra. Firenze e la Fiorentina meritano il meglio, mi auguro che possa rimanere lassù fino all'ultimo"."Tutti quelli che ho portato a Firenze sono diventati conosciuti alla Fiorentina. Se devo fare un nome faccio quello di David Hancko, mi sta riempendo di orgoglio quello che sta facendo. È un giocatore che è arrivato a Firenze molto giovane, esordì nel secondo tempo di Fiorentina-Spal 3-0, sostituendo Biraghi. Già da quella partita mostrò a Firenze tutte le sue qualità, facendo due o tre giocate di spessore. Dopo di che ha dovuto intraprendere altre scelte e altre strade. Arrivando al Feyenoord è diventato uno dei giocatori più forti d'Europa nel suo ruolo. Avrebbe potuto dare molto di più a Firenze con un po' più di pazienza".

- "Dico una cosa, di Messi e Cristiano Ronaldo ce ne sono due al mondo, tutti gli altri giocatori hanno bisogno di trovare il loro contesto giusto per esprimersi. La Fiorentina ha trovato più velocemente una dinamica collettiva per esaltare le qualità di Kean rispetto alla Juventus con Vlahovic. Il serbo sta lavorando in una squadra che non ha chimica nei suoi attaccanti, forti individualmente, ma che nel collettivo peccano. Entrambi comunque sono tra i primi dieci migliori giovani attaccanti d'Europa".