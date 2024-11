Fiorentina, quanto vale la clausola rescissoria di Kean e chi può pensare di pagarla

Getty Images

E chi se lo aspettava che dopo una difficilissima stagione con uno zero alla casella dei gol Moise Kean potesse impattare in maniera così dirompente con la magia della Fiorentina. In realtà qualcuno ci credeva eccome.che lo avrebbe voluto fortemente con sé a Monza lo scorso gennaio e non ha esitato un momento nel far il suo nome quando la dirigenza viola si è seduta al tavolo per pianificare il mercato della nuova Fiorentina che stava nascendo. Ma se è vero come diceva Goethe che "quando ti fiderai di te stesso saprai come vivere"convinto dal primo minuto che questa sarebbe stata per lui la stagione della svolta definitiva. La clausola rescissoria inserita nel suo contratto testimonia proprio questo.

di euro per farla scattare e per permettere a chi abbia trovato un accordo col ragazzo di non sedersi neppure a trattare con la Fiorentina. Una clausola chiesta proprio dall'entourage del ragazzo e a cui la Fiorentina avrebbe fatto volentieri a meno, come confermato dallo stesso dg Ferrari, ma per riuscire ad arrivare ad un attaccante di assoluto livello come si sta rivelando Moise Kean, valeva la pena fare un piccolo sacrificio.ma sarà valida soltanto nel mese di luglio. Niente trasferimenti a gennaio, dunque, o nelle ultimissime ore di calciomercato. Chi vorrà portare via Kean dalla Fiorentina dovrà farlo entro il 31 luglio dopo aver trovato un accordo con Kean. Ma attenzione a pensare che il classe 2000 stia pensando già a lasciare la Toscana a fine stagione. Perchédove, per sua stessa ammissione, torna finalmente a casa col sorriso. E la Fiorentina di oggi ha tutta l'intenzione di accompagnare la grande ambizione sportiva dell'ex Juve. La clausola rescissoria è una semplice tutela che il ragazzo è I suoi procuratori si sono voluti garantire.

Ma chi potrebbe pensare di farla scattare nel corso della prossima estate? È vero, l'opzione è valida anche per il nostro campionato, ma la Fiorentina ha spinto per alzare quanto più possibile la cifra per dissuadere proprio i club italiani. 52 milioni sono un esborso decisamente importante per le squadre di Serie A e nell'idea della societàMolto diverso il discorso per quanto riguarda campionati esteri, Premier in primis, dove peraltro Kean si è già cimentato all'Everton in una stagione, per la verità, non fortunatissima. Questioni, comunque, tutte rimandate alla prossima estate e nel caso in cui la Fiorentina dovesse centrare la qualificazione Champions, non ci saranno clausole che tengano.