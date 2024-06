Zaniolo vuole la Serie A, i bookmaker lo rispediscono in Italia: Atalanta in pole sulla Fiorentina, lontano in quota un ritorno alla Roma

Getty Images

Non sono più solo voci: Nicolòvuole tornare in Serie A. Il classe '99 lo ha detto prima al suo agente e al Galatasaray, per poi affermare pubblicamente di avere il rientro in patria in cima alla lista dei desideri. Così in diversi club si fanno avanti per il talento ex Roma, partito dalla Capitale nel febbraio 2023. Per i betting analyst dic'è l'vincitrice dell'Europa League in pole: l'approdo dia Bergamo si gioca a 1,80, davanti alla Fiorentina proposta a 3. Vive anche le opzioni Arabia Saudita, a 10, e MLS, il campionato americano, in quota a 15. Più difficile un ritorno alla, proposto a 20, mentre un trasferimento a una trapaga 25 volte la posta.GM/Agipro