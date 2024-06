Fiorentina, l'ex dirigente boccia Palladino: 'Non mi sembra uno che alza la voce quando serve'

Calciomercato.com

si prepara ad affrontare la sua prima stagione da allenatore della Fiorentina dopo che il club ha ottenuto ottimi risultati sotto la gestione di Vincenzo Italiano. Tuttavia, per alcuni addetti ai lavori l'ex Monza è motivo di perplessità. Questo è il caso di Oreste Cinquini, ex dirigente della Fiorentina che a Radio Bruno non risparmia critiche alla scelta fatta dalla società: "Io aspetto i fatti. La scelta di Palladino implica delle riflessioni. Intanto bisognerà capire che cosa voglia fare rispetto al suo predecessore. Ci sono tanti giocatori che non rientrano nel progetto, ma vendere non è mai facile. Non si potrà consegnare a Palladino una rosa troppo ampia, che implicherebbe delle problematiche. La pressione che è a Firenze, poi, è più forte rispetto a quella di Monza.

- " Io sono preoccupato per le caratteristiche psicologiche dell'allenatore e della società. Palladino è sempre stato un signor giocatore, ma a Firenze bisogna saper mangiare il pane duro. Italiano aveva certe caratteristiche caratteriali. Io ho dubbi sull'aspetto caratteriale. Firenze non è Monza e Palladino non mi pare quello che alza la voce in spogliatoio e magari ci mette anche qualche parolaccia."