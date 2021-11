(calcio d'inizio alle ore 20.45) è il terzo anticipo della 13esima giornata di campionato indopo Atalanta-Spezia e Lazio-Juventus. I rossoneri si presentano da primi della classe (a pari punti col Napoli, in campo domenica sera a San Siro contro l'Inter) alla sfida in casa dei viola, settimi a -14.. Nei viola ci sono Bonaventura e Saponara, dall'altra parte gli ex di turno sono Tatarusanu eArbitra Guida, con Massa al Var.FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Bonaventura; Saponara, Callejon, Vlahovic. All. Italiano.MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. (A disp. Mirante, Desplanches, Romagnoli, Ballo Touré, Florenzi, Bakayoko, Bennacer, Krunic, Messias, Giroud, Pellegri). All. Pioli.