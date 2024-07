Fiorentina-Monza, incontro per Colpani: le cifre dell'affare

Getty Images

Un pranzo con. Il centrocampista classe '99 è uno dei protagonisti del mercato, piace a diversi club ma i viola sono quelli che stanno spingendo più di tutti per convincere Galliani a farlo partire. Nelle scorse settimana ci sono stati già alcuni contatti tra le due società per impostare la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un totale di 15/18 milioni circa, oggi si incontreranno per approfondire i discorsi.- Colpani è. Numeri importanti grazie ai quali ha conquistato anche la prima convocazione in Nazionale. L'allenatore sa come gestirlo e vuole lavorare con lui anche a Firenze, Colpani sarebbe entusiasta di ritrovare Palladino e l'accordo tra Fiorentina e giocatore non sarebbe un problema. Prima però bisogna trovare l'intesa con il Monza, oggi può essere una giornata-chiave.

- Al momento sono soltanto sullo sfondo altre ipotesi:Andrea è un pupillo di Palladino, può fare la mezz'ala ma essere schierato anche qualche metro più avanti largo a destra in un tridente d'attacco. I viola spingono, trattativa in corso col Monza: Colpani come piatto forte.