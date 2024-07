La Fiorentina saluta Milenkovic: è ufficiale il passaggio al Nottingham Forest

Ora è ufficiale:sulla base di una cessione a titolo definitivo. Il giocatore serbocon la formazione che milita in Premier League, che ha investito 14 milioni di euro per il suo acquisto.- "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Milenkovic al Nottingham Forest F.C. Il Presidente Commisso, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Nikola per la professionalità e l'attaccamento alla maglia viola dimostrati in questi anni e gli augurano il meglio per il suo futuro, sia professionale che privato".- “e siamo molto felici di averlo con noi. Abbiamo avuto modo di apprezzare le sue prestazioni con la maglia della Serbia ed in Serie A e nelle competizioni internazionali con quella della Fiorentina. Siamo felici dell’esperienza che Milenkovic apporterà nella nostra squadra”, ha commentato ai canali ufficiali del Nottingham Forest il direttore sportivo Ross Wilson., acquistato per poco più di 5 milioni di euro dal Partizan Belgrado. In viola, il difensoreI risultati più importanti raggiunti sono due finali di Conference League nelle ultime due stagioni e quella di Coppa Italia nel 2022/2023. Al suo posto la Fiorentina si appresta a tesserare il croato Marin Pongracic, in arrivo dal Lecce per 15 milioni di euro.