Fiorentina, Nico Gonzalez rientra dalle vacanze: faccia a faccia con Pradè, cosa succede con la Juventus

Un paio di mesi fa il ds della Fiorentina Daniele Pradè era stato categorico sul futuro di: "Al 99% è incedibile". Oggi però quell'1% si sta facendo largo tra i rumors di mercato intorno all'argentino, che stavolta potrebbe davvero andare via.. Gonzalez non ha mai forzato per andare via, ma nelle ultime settimane ha dato apertura a un possibile trasferimento.

- Contattato da Atalanta e Juventus, l'entourage del giocatore non si è tirato indietro e ha dato la disponibilità a parlarne., ma il mercato dei due club si intreccia su più fronti: oltre al testa a testa per Nico Gonzalez stanno trattando anche il possibile passaggio di Koopmeiners in bianconero, e parallelamente Giuntoli sta cercando una sistemazione a Chiesa e agli altri giocatori fuori dal progetto. La prima società, tra le due, che farà un incasso importante potrebbe presentarsi alla porta della Fiorentina con una proposta convincente. Sullo sfondo c'è sempre la Premier League.

- Sia Juventus che Atalanta stanno pensando anche a eventuali contropartite da inserire per provare ad abbassare l'investimento economico. Giuntoli sta valutando di proporre, fuori dai piani di Motta e per il quale i viola avevano fatto un sondaggio; i nerazzurri stanno lavorando all'uscita di, il portiere argentino piace a Palladino e potrebbe essere la contropartita giusta per convincere la Fiorentina. Primi approcci per Nico Gonzalez, l'argentino torna dalle vacanze e accende il mercato.