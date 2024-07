Fiorentina, non solo Colpani. Ore calde per la mediana: contatti per Tessmann, e sullo sfondo c'è McKennie

Getty Images

E' una Fiorentina letteralmente scatenata quella che si sta vedendo nelle ultime ore di calciomercato. Dopo aver sostanzialmente definito la formula per l'arrivo di Andrea Colpani ( tutti i dettagli ), i viola sono adesso pronti anche per rinforzare la mediana, che è rimasta orfana di diversi giocatori rispetto alla scorsa stagione. Come riporta Violanews quest'oggi, i viola stanno intensificando i contatti per arrivare a Tanner, dopo che è naufragata la trattativa che avrebbe dovuto portarlo all'Inter.- Il Venezia chiede sette milioni per il proprio centrocampista e i viola stanno riflettendo in queste ore dialogando con l'intermediario dell'operazione che è Michelangelo Minieri, che ha ottimi rapporti con l'ambiente gigliato. Ma Tessmann non è l'unico statunitense che i viola stanno seguendo.

- L'altro nome è quello di Weston, in uscita dalla Juventus che ha aperto ad una sua eventuale cessione. La Fiorentina scalda prepotentemente i motori...