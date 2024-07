Getty Images

Ladel nuovo allenatore Raffaelecontinua la sua preparazione in vista dell'inizio del prossimo campionato. Dopo il doppio successo contro la Primavera e la Reggiana, i Vola si preparano alla sfida contro il, squadra che milita nella terza divisione inglese. La Fiorentina se la vedrà poi con Preston North End e dunque Hull, per continuare il ciclo di amichevoli estive contro Montpellier, Grosseto e Friburgo, ultima partita prima dell'esordio in Serie A.Partita: Bolton-FiorentinaData: venerdì 26 luglio 2024

Orario: 20.30Canale TV: -Streaming: -Bolton-Fiorentina, con calcio d'inizio a partire dalle 20.30 al Toughsheet Community Stadium, sede abituale delle partite casalinghe dei Wanderers, non sarà trasmessa in diretta tv e al momento non è stata annunciata nessuna copertura streaming.La Fiorentina arriva alla partita dopo i test sostenuti contro la Primavera, gara terminata con un rotondo 5-2, e con la Reggiana (formazione che milita nel campionato di Serie B), sfida conclusa con un sonoro 4-0 nel segno di Sottil, Kean e Kouame, autore di una doppietta. Adesso per i Viola inizia il mini tour inglese contro formazioni di categorie minori: dopo il Bolton, infatti, sarà la volta del Preston North End e poi dell'Hull City. Sono 28 i calciatori convocati dall'ex tecnico del Monza per gli impegni inglesi.

Bolton (3-4-3): Baxter; Toal, Almeida Santos, Forrester; Dacres-Cogley, Sheehan, Thomason, Conway; Lolos, Adeboyejo, Collins. Allenatore: Craddock.Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Pongracic, Biraghi; Dodo, Infantino, Mandragora, Parisi; Ikone, Kouame; Kean. Allenatore: Palladino.