Sulle colonne de La Nazione in edicola questa mattina troviamo un focus a proposito delle prossime operazioni di mercato della Fiorentina a proposito del nuovo centravanti della squadra viola. Il ds Pradè ha ammesso che la società è alla ricerca di un grande attaccante e in questi giorni sono iniziati a circolare alcuni nomi in particolare. Il primo è quello di Icardi, che stuzzica i tifosi ma che appare troppo costoso in termini di ingaggio e cartellino, sullo sfondo ci sono anche i nomi di Marko Arnautovic, Milan Djuric e Mateo Retegui. Tuttavia, spiega il QS, potrebbero arrivare delle sorprese dall'estero.

In particolare sono già stati proposti tre nomi all'attuale board gigliato. "Thijsdel Tolosa è candidatura intrigante, così come Kevindel Cercle Bruges. Entrambi classe 2000, con il comune denominatore che per prenderli servono assegni da oltre venti milioni. Circola anche il nome di Simon, che la Fiorentina ha affrontato lo scorso anno nel doppio match con il Braga."