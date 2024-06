Goretti verso la Fiorentina, il presidente della Reggiana non ci sta: "Una delusione, poteva dirlo prima"

36 minuti fa



Dopo l'addio di Nico Burdisso, la Fiorentina è accogliere in società una nuova figura all'interno dell'organigramma dirigenziale. Ad ufficializzare il profilo di Roberto Goretti come nuovo dt è stato lo stesso Daniele Pradè. Il direttore sportivo gigliato ha spiegato come l'ex ds della Reggiana sia pronto a dire di sì ai colori viola. Ma proprio da Reggio Emilia arrivano reazioni per la decisione dello stesso Goretti.



POLEMICHE - A parlare è stato Carmelo Salerno, presidente della Reggiana che, al Resto del carlino, spiega di non aver digerito la scelta improvvisa di Goretti di partire per Firenze: "Sul momento c’è stata un po' di delusione. Prima Goretti ora Nesta. Al direttore l’ho detto, a Firenze e in Serie A ci è arrivato con la Reggiana, non dopo le esperienze di Perugia e Cosenza. Ci sono rimasto male, inutile negarlo. Amano alla follia la Reggiana, ma se arriva una proposta sportivamente allettante, se ne vanno."