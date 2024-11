Fiorentina, occhi in Austria per l'esterno d'attacco

25 minuti fa



La Fiorentina si avvicina alla sessione invernale di calciomercato come meglio non potrebbe. I viola sono una delle squadre rivelazione del campionato 2024/2025 e si giocano uno scontro diretto per le zone più alte della classifica questa domenica contro l'Inter. Il boccone, insomma, è ghiotto, e proprio per questo anche il club non vuole lasciarsi scappare l'occasione di rinforzare la squadra a gennaio in modo da mantenere l'attuale classifica. E secondo i colleghi di Sky Sport sul piatto ci sarebbe un nome nuovo per l'attacco viola.



GIOIELLINO - Il profilo in questione è quello di William Boving, esterno sinistro in forza allo Sturm Graz. Classe 2003, Boving ha già messo a segno tre reti e sei assist fra campionato e Champions League e i viola hanno messo da tempo gli occhi su di lui tanto da aver inviato emissari ad osservarlo nelle partite continentali. Tuttavia, la concorrenza su di lui è folta e piace sia a diverse squadre di Premier che all'Udinese. La Fiorentina è avvertita.