Europa League: Lazio ancora tra le favorite, la Roma recupera in quota. In Conference la Fiorentina resta in scia al Chelsea

Getty Images

Nonostante lo 0-0 dell'Olimpico contro i bulgari del– dopo un poker di successi – lamantiene il primo posto nel girone unico die si conferma tra le favorite dei bookmaker per la conquista della coppa. I biancocelesti restano infatti a 9 sulla lavagna. Davanti a loro solo il Tottenham a 5, il Manchester United – in ripresa con due vittorie consecutive – a 6 e l'Athletic Bilbao – altra capolista del torneo – a 7,50. Proprio il 2-2 in casa dei londinesi rilancia le ambizioni e il morale della Roma di Claudio Ranieri, che recupera terreno, in quota, passando da 13 a 12, appaiata a Real Sociedad e Galatasaray. Sono visti invece a 16 il Porto e l'Eintracht Francoforte, terza squadra in testa alla classifica.

– Il 3-2 del Franchi contro i ciprioti del Pafos torna a muovere la classifica delladopo la sconfitta della scorsa giornata in casa dell'Apoel Nicosia. Con tre vittorie su quattro partite in Conference League, i viola, finalisti nelle ultime due edizioni, si confermano al secondo posto, a 6, nella lavagna antepost. Il Chelsea, imbattuto con 18 gol fatti e tre subiti, resta davanti a tutti a 1,90. Completa il podio dei favoriti il Betis Siviglia a 7,50.