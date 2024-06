Getty

L'obiettivo della dirigenza della Fiorentina è quello di consegnare a Raffaele Palladino una squadra rinforzata in vista della prossima stagione. E il centrocampo è uno dei reparti che avranno maggiormente bisogno di essere puntellati durante la prossima estate. Secondo quanto scrive stamani La Gazzetta dello Sport, il nome forte per il reparto è quello disebbene la trattativa per portarlo a Firenze appaia fin da subito ostica. A Bagno a Ripoli apprezzano particolarmente la sua duttilità ma il Frosinone ne fa una valutazione complessiva da circa 15 milioni, bonus compresi (metà della cifra della vendita andrebbe al Milan) mentre i viola non vorrebbero superare gli 8.

Motivo, questo, che ha portato la Fiorentina a monitorare anche altri profili. Uno di questi ègiovane centrocampista che proprio Palladino ha lanciato a Monza. I brianzoli lo valutano circa 10 milioni di euro.