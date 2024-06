Fiorentina: occhi su Retegui e Arnautovic, ma il sogno è un ex Inter

Getty Images

, l'attaccante da cui ripartire nel nuovo corso targato Raffaele Palladino. La dirigenza ligure, per lasciar partire il suo centravanti, parte da una base di 20 milioni di euro, una valutazione sicuramente importante per un giocatore, solo lo scorso anno, si è unito al Grifone per 15 milioni.Per questo motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono diversi i profili valutati dalla dirigenza viola per il prossimo anno come alternative all’attaccante della Nazionale azzurra.Il nome di cui più si è parlato è quello di, ma attenzione anche al sogno proibito, l'ex capitano nerazzurro Mauro Icardi, ora in Turchia al Galatasaray, anche se il suo club lo ha dichiarato incedibile.

Tra gli altri profili, occhio ad, pronto a lasciare il Sassuolo dopo la retrocessione, e adel Lecce.