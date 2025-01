UFFICIALE - Fiorentina, Pablo Marì è al Viola Park: le foto con Palladino

Calciomercato.com

Dopo gli arrivi di Nicolas Valentini e Michael Folorunsho,è il terzo colpo messo a segno dalla Fiorentina nella sessione invernale di calciomercato. Lo spagnolo è infatti arrivato dal Monza coi viola che lo hanno prelevato dai brianzoli a titolo definitivo. L'ex Arsenal è arrivato da pochissimi minuti a Firenze e sta svolgendo in questo momento le visite mediche con la sua nuova squadra.- Laverserà nelle casse del Monza una cifra vicina al milione di euro pe run giocatore che, a giugno, sarebbe andato in scadenza di contratto. Per lui è pronto un. Marì firmerà il contratto con la Fiorentina non appena avrà terminato le visite mediche.

è al Viola Park. Il difensore in arrivo dal Monza ha raggiunto il centro sportivo della Fiorentina per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. Il club viola ha pubblicato alcuni scatti in compagnia di Raffaele Palladino, tecnico che il difensore ha già avuto ai tempi proprio del Monza.