Fiorentina, Palladino: "Sono state scritte tante bugie su di noi. Su Folorunsho..."

Al termine della vittoria conquistata sul campo della, l'allenatore dellaRaffaeleha parlato a DAZN: "L'abbraccio con Dodò?. Siamo scesi in campo con tanta personalità e abbiamo battuto una grande Lazio.Questa vittoria la dedico a noi, proprio visto le cose false scritto su questo gruppo che tiene alla maglia, che vince e perde insieme". Queste le altre dichiarazioni:- "L'ho adattato in quella posizione. E' un jolly e dà sempre tutto.. Ha fatto una grande prestazione. Per me lui è quasi un trequartista".

- ". Il suo arrivo ci sta dando una grande mano. Lui è un jolly e mi piace molto la sua duttilità. Voglio comunque fare i complimenti a tutta la squadra, che ha lavorato insieme e bene".