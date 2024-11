Fiorentina-Pafos, le pagelle di CM: finalmente Kouamé, Sottil sfreccia. Terracciano, ma che combini?

Getty Images

il tocco di Jairo è imprendibile. Su Anderson invece c’è poco da commentareuna delle poche conferme da domenica scorsa. Parte maluccio, con qualche disattenzione non da lui. Ma appena scalda il motore Pileas passa brutti momenti. E mette un assist in cascina.: giusto il tempo di confezionare un assist. Bel messaggio in una stagione difficile per luisoffre un po’ la fisicità di Jairo nelle prime fasi di gara. Poi riordina le idee e chiude tutto. Risparmiato per domenica. Dal 61’qualche piccola responsabilità sul gol di Jairo ce l’ha, ma per il resto non rischia nulla

rientra da titolare dopo mesi. E sforna una pratita estremamente ordinata. Palladino potrà contare anche su di lui: va in difficoltà quando il Pafos scambia veloce sul suo lato. Migliora con l’avanzare del match, ma resta clamorosamente a metà strada nell’azione del gol di Jairo. Errore da matita blunessuno squillo, nessuna sbavatura. Regia attenta senza strafare: esperimento della serata a metà campo. Alterna buone cose a piccole imprecisioni. Perde il ruolo ma non il vizio: di testa è sempre una sentenza. Dal 75’ Rubino SV

: voto di stima per l’atteggiamento aggressivo senza palla. Poi là davanti ha qualcosa da farsi perdonare,passettino indietro rispetto alle ultime settimane. Tanta corsa, poca sostanza e qualche imprecisione di troppo. Nulla di grave, ci mancherebbe.avrebbe sui piedi una buona occasione che però spara alta. Dà una mano quando il Pafos chiude in avantifinalmente un po’ di continuità. Gioca con l’argento vivo addosso spingendo come un dannato sulla corsia. Propizia l’autorete di Goldar con una delle tantissime scorribande offensive

: il meno performante fino ad oggi in una Fiorentina che funziona a meraviglia. Trova un gol meritatissimo che gli fa fare il pieno di fiducia e risponde a chi chiede a gran voce un vice Kean: ne conferma tre rispetto a Como lanciando un inedito Quarta in mediana. Stavolta le seconde linee rispondono presente rischiando poco contro un Pafos piuttosto sbarazzino. La Fiorentina fa il suo dovere ma rischia per colpa di due ingenuità. Ma intanto mette a segno un’altra vittoriaIvusic 6; Bruno 6,5, Goldar 5, Luckassen 5,5, Pileas 5,5 (73’ Quina 6), Dragomir 5; Correia 6, Pepe 6, Sunjic 5,5, Tankovic 6; Jairo 7,5 (73’ Anderson Silva 7). All. Carcedo 6,5