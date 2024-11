Fiorentina-Pafos: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La Fiorentina vince e convince in campionato, dove ha trovato la settima vittoria di fila in una stagione che la vede assoluta protagonista. Domenica i viola sfideranno l'Inter ma, prima, saranno attesi dall'impegno di Conference League contro i ciprioti del Pafos. I viola arrivano dalla brutta sconfitta contro l'Apoel Nicosia del turno precedente e non dovranno sbagliare questo appuntamento se vogliono arrivare direttamente agli ottavi di finale della competizione. Il fischio d'inizio è fissato per le 21:00 allo stadio Franchi di Firenze.

Partita: Fiorentina-PafosData: giovedì 28 novembre 2024Orario: 21:00Canale TV: Sky Sport 253Streaming: SkyGo, NOW: Terracciano; Kayode, Quarta, Moreno, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino): Ivusic; Silva, Goldar, Luckassen, Bruno; Quina, Sunjic, Dragomir; Tankovic, Jairo, Pepe. All. Carcedo

Palladino farà massicce turnazioni in vista del big match di domenica con l'Inter e concederà spazio a chi non è riuscito a trovare minuti in campionato. A sinistra spazio a Parisi a discapito di Biraghi, fermato da alcuni problemi fisici. Altra occasione per Kouamé là davantiFiorentina-Pafos sarà visibile sul canale Sky Sport 253 dopo aver sottoscritto un abbonamento valido.- La gara sarà visibile anche sulle applicazioni, scaricabili su tutti i principali store, SkyGo e Now con un abbonamento attivo.