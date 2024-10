Fiorentina, Palladino: "Gudmundsson? Ecco chi può sostituirlo. Sulla svolta non voglio prendermi meriti che non ho"

Getty Images

, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, a pochi minuti dalla sfida di Conference League prevista questa sera in casa del San Gallo:BOVE E ADLI AL POSTO DI GUDMUNDSSON - “Confermo. I giocatori intelligenti che possono occupare anche altre posizioni. Bove può fare anche l’esterno e giocare anche sotto punta, come farà questa sera. L’importante è la loro connessione e l'occupazione dello spazio, che per noi è fondamentale. È l’occupazione degli spazi che mi interessa e i ragazzi stanno facendo bene. Stasera faranno una grande partita, l’importante è avere atteggiamento giusto. Ci troviamo in uno stadio che sarà una bolgia”.

“Non mi voglio prendere meriti che non ho. Sinceramente in quel quarto d’ora ho cambiato sistema di gioco. La squadra può farlo e ce l’ha nelle corde. Ho cambiato qualche interprete, il merito è stato dei ragazzi che hanno avuto un atteggiamento diverso. Hanno creduto di riprenderla quella partita, ma anche prima stava crescendo. Abbiamo perso solo contro l’Atalanta, disputando comunque una delle migliori prestazioni. Io ero tranquillo, sapevo che la squadra si sarebbe espressa ed ero molto fiducioso. Avevamo bisogno solo dei risultati e dell’entusiasmo che adesso c’è”.