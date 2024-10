Roma: Mancini e Soulé saltano la Dinamo Kiev. Le loro condizioni in vista della Fiorentina

Getty Images

Matias Soulé e Gianluca Mancini saltano la sfida interna di Europa League di stasera contro la Dinamo Kiev. I due calciatori hanno accusato una sindrome influenzale nelle ultime ore e non sono riusciti a recuperare in tempo utile per il match dell'Olimpico. Al loro posto giocheranno rispettivamente Baldanzi ed Hermoso, con Soulé e Mancini che non saranno a disposizione nemmeno per la panchina.



Le loro condizioni andranno valutate nei prossimi giorni, in vista del successivo appuntamento di Serie A contro la Fiorentina, previsto per le 20.45 di domenica 27 ottobre. Una tegola in più per l'allenatore della Roma Ivan Juric, che in caso di ulteriore sconfitta dopo quella contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato e il precedente pari di Monza, sarebbe fortemente in bilico. E che potrebbe indurre la dirigenza giallorossa a valutare seriamente di richiamare Daniele De Rossi.