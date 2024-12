Fiorentina, Palladino: "Ho visto poco altruismo. Gudmundsson e Beltran? Possono giocare anche sulla fascia"

Getty Images

L'allenatore dellaRaffaeleha analizzato la sconfitta subita contro l'ai microfoni di DAZN. Di seguito le dichiarazioni:- ", sbloccando il risultato e costruendo azioni con grande qualità. Una volta sbloccato il risultato, però, abbiamo smesso di giocare e questo non ce lo possiamo permettere. E' stata la classica gara a due facce, purtroppo abbiamo iniziato male la ripresa e abbiamo subito due gol, uno su errore nostro. Ci sono state tante occasioni per pareggiare, ma abbiamo sbagliato la scelta dell'ultimo passaggio".

- "Ho già parlato alla squadra,provando ad imparare quanto più possibile da una serata come questa. E' giusto ripartire dagli sbagli commessi senza però dimenticare l'approccio quasi perfetto e il fatto che. Sapevamo che avrebbero difeso con un blocco basso e ci siamo mossi bene, comandando il match sotto il profilo tecnico e fisico".- "necessaria nella giocata finale, a volte. In serie A le partite sono queste: quando non la chiudi è sufficiente mezza disattenzione per rimettere tutto in discussione. Sugli esterni non ho visto quello che volevo, Sottil invece mi è piaciuto perché è stato continuo nelle due fasi".

- "Sono giocatori duttili,. A volte posso impiegarli anche sulla fascia visto che ci manca un calciatore con quelle caratteristiche, ancor di più dopo il forfait di Bove".- "Voglio augurare a Edoardo di tornare quanto prima in campo. E' giovane, aspettiamo gli esiti degli esami che effettuerà nei prossimi mesi., ha una passione incredibile per questo sport e noi siamo al suo fianco".