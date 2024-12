Fiorentina-Udinese LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Gudmundsson, Kean con Beltran. La scelta su Lovric

Getty Images

è una sfida valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A. I Viola vogliono rialzare subito la testa dopo il passo falso con il Bologna. Dall'altra parte, invece, arriva un Udinese che non si accontenta più di buone prestazioni con le grandi e vuole iniziare a raccogliere punti. Calcio d'inizio fissato per le ore 18:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All.: Palladino.Sava; Kristensen, Kabasele, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All.: Runijaic.

Segui Fiorentina-Udinese in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN