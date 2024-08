Fiorentina, Palladino: "Ho visto una crescita. Pressione? Cori e niente pressione. Le voci di mercato..."

Raffaele, allenatore della, ha commentato in conferenza stampa il pari a reti inviolate contro il Venezia al Franchi, nella sfida valida per la seconda giornata di Serie A.“Le difficoltà ci sono sempre ma oggi voglio fare i complimenti alla squadra perché ho visto una crescita sotto l’aspetto della fase di non possesso. Abbiamo rischiato zero e ho visto uno step di crescita. Nella ripresa ugualmente, tranne qualche palla laterale. È ovvio che c’è da migliorare e ci vuole un po’ di tempo e di pazienza”.“Mi aspetto miglioramenti durante la settimana, lavorerò in questi giorni per arrivare pronti alla gara in Ungheria: è un dentro o fuori e sappiamo che sarà una battaglia. Dobbiamo avere l’atteggiamento che abbiamo avuto oggi”.“Io ho sentito i tifosi cantare dal 1’ al 95’ e su questo li devo ringraziare. Loro sono la nostra famiglia, è ovvio che volevamo regalare loro una vittoria ma assolutamente non c’è pressione. Serve equilibrio mentale e un ambiente positivo: ci vuole pazienza e sono sicuro che gli step di crescita ci saranno”.“Io sono in questo mondo da più di 20 anni: certe voci non ci hanno spostato nulla, anzi si è visto uno step di crescita. Oggi ho visto in fase di possesso quello che vorrei vedere ma lasciamo stare tranquilli ragazzi”.“I carichi di lavoro per lui sono stati alti: ha faticato tanto e ha lavorato i triplo perché ha avuto degli acciacchi. Va solo ringraziato, sono certo che troverà presto la forma migliore. Lavoriamo tanto ogni giorno, sia qui che al Viola Park. Presto troveremo gli automatismi giusti”.