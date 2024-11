Fiorentina, Palladino: "Kean out ma non ha niente. I ragazzi oggi sembravano animali"

è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League fra Apoel Nicosia e Fiorentina: "L'identità è stata trovata, è un momento molto bello per noi. Ci abbiamo messo un po' di tempo per trovare gli automatismi, c'è stato il mercato e tutto con il tempo sta migliorando. Dobbiamo continuare così, e avere tanta fame perché le insidie sono dietro l'angolo"- "È un giocatore molto intelligente e applicato. Lo vedo bene anche alto sulla fascia, può giocare su tutta la corsia di sinistra. Si sta allenando benissimo. Mandragora e Richardson stanno facendo bene, come Bove e Adli. Purtroppo non avremmo Cataldi, ma due tra questi quattro saranno titolari. Vedo Richardson da trequartista, lui è molto intelligente"

- "C'è grande motivazione sull'andare avanti. Oggi ho visto degli animali allenarsi dalla voglia che c'era. L'importante è fare più competizioni è quello di giocare sempre"- "Sono alibi. I viaggi fanno parte delle competizioni. Se una squadra è mentalizzata non si fa influenzare da quello. Siamo venuti qua per fare una grande prestazione"- "Non c'è da preoccuparsi. Dopo Lecce ha subito una distorsione alla caviglia e da li abbiamo dovuto centellinare gli allenamenti, Lui si è dato da fare e si è sacrificato per tutti, è stato un grande esempio e un grande uomo. Speriamo di averlo a disposizione per domenica"