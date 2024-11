Getty Images

Europa e Conference League: gli arbitri di Roma, Lazio e Fiorentina

9 minuti fa



Di seguito le designazioni arbitrali per i match di giovedì in Europa League (Roma e Lazio) e Conference League (Fiorentina)



Sarà il francese Jérôme Brisard ad arbitrare Union Saint-Gilloise-Roma per il quarto turno dell'Europa League. Il match si giocherà alle 18.45 in Belgio al King Baudouin Stadium di Bruxelles.



Sarà il bulgaro Georgi Kabakov ad arbitrare Lazio-Porto per il quarto turno dell'Europa League. Il match si gioca allo stadio Olimpico di Roma giovedì prossimo alle 21.



Sarà il francese François Letexier ad arbitrare Apeol Nicosia-Fiorentina per il terzo turno di Conference League. Il match si giocherà giovedì prossimo ore 21 al GSP stadium di Nicosia a Cipro.