Fiorentina, Palladino incorona Comuzzo: "E' un grande difensore, ha annullato Dovbyk"

Getty Images

Latravolge laal Franchi con un sonoro 5-1 nel posticipo della nona giornata di Serie A, terza vittoria consecutiva in campionato per la Viola che vola in classifica.Al termine della gara, il tecnico dei gigliatiè intervenuto a DAZN: "Quando deve cambiare? Quando ha un'idea chiara in testa. Ho provato a lavorare per due mesi e mezzo, ho capito che i ragazzi avevano bisogno di più certezze e di qualcosa di diverso. La mia fortuna è avere ragazzi intelligenti, quando abbiamo cambiato sistemi e principi di gioco ho notato che si sentivano più sicuri. Ho messo in sicurezza i difensori e si trovavano meglio, era un vestito più comodo per i ragazzi. Tutto questo è perché ho ragazzi intelligenti e disponibili, non è merito mio. Io ho solo cercato di mettere tutti nelle condizioni di fare bene".

- "Adli dà dinamismo, qualità e imprevedibilità. Stasera non mi va di parlare del singolo, oggi vanno elogiati tutti, quelli che hanno giocato dall'inizio e quelli subentrati. Ho fatto i complimenti a tutti quanti, oggi se devo elogiare un singolo lo faccio con il più piccolino, Comuzzo. Partita strepitosa, già lo sapevo ma è un grande difensore. Ha vinto tutti i duelli singoli con Dovbyk".- "Pagare il riscatto? Chiedetelo alla società, io devo pensare alla squadra. Giovedì abbiamo il Genoa e sarà difficile. Mi fa piacere questo entusiasmo, dobbiamo cavalcarlo ma restare umili. Dalla Conference abbiamo cambiato nove undicesimi e abbiamo mantenuto identità. Ho un grande gruppo, sono professionisti e grandi uomini".

- "Non la guardo perché non l'ho mai fatto anche da calciatore. Non mi interessa. Guardo la prossima partita, non riesco neanche a godermi le vittorie e probabilmente sbaglio. Penso già alla prossima partita perché tra tre giorni già si gioca".