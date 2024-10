GETTY

chiudono laaffrontandosinel posticipo domenicale. Una sfida che mette in palio punti importanti per le ambizioni europee dei due club.La Viola cerca il terzo successo consecutivo dopo quelli su Milan (2-1) e Lecce (6-0), un risultato che permetterebbe alla squadra di Palladino di scavalcare momentaneamente i rossoneri di Fonseca (una partita in meno per il rinvio di Bologna-Milan).Devono rialzarsi invece i giallorossi, sconfitti dall'Inter nell'ultimo turno di campionato ma reduci dal primo successo in Europa League contro la Dinamo Kiev: la squadra di Juric con una vittoria aggancerebbe proprio la Fiorentina a quota 13 punti.

: De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.. Palladino.: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.