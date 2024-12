Fiorentina, Palladino: "L'assenza di Bove ci crea problemi. Ma è stato bello riabbracciarlo"

Il tecnico della Fiorentinaè intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita fra Vitoria Guimaraes e Fiorentina, valida per l'ultima giornata del girone unico di Conference League: "Il viaggio non è stato semplice, ma non siamo particolarmente stanchi, ci adattiamo."- "Sarà Terracciano. Voglio ringraziare il mio staff , hanno fatto un grande lavoro durante la mia assenza al Viola Park. Il gruppo è motivato, non sarà semplice ma vogliamo fare una grande partita. Riabbracciare Bove è stato molto bello, l'ho visto bene ed il suo sorriso ci dà forza."

"E' una soluzione che stiamo provando, lui può giocare dappertutto. Ha fatto bene e continueremo a lavorarci, sa giocare a calcio e può coesistere con Gudmundsson.""E' una buona squadra, giocare qui non sarà semplice. Li abbiamo studiati in questi giorni, dovremo avere lo spirito giusto, vogliamo assolutamente riscattarci dalla sconfitta di Bologna.""Sicuramente l'assenza di Bove ci ha creato diversi problemi, sia a livello numerico che di duttilità. Stiamo cercando di trovare altre soluzione, ce la stiamo mettendo tutta per trovare nuovi automatismi. Non deve essere comunque un'unica partita a farci vedere le cose in modo negativo. Affronteremo una squadra temibile, che ha un punto in più di noi, ci vorrà un'ottima prestazione contro un'ottima squadra. Giocare in questi stadi e in questi ambienti ci fa crescere come gruppo. "