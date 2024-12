Il calciomercato di gennaio è alle porte e se, usando le parole del ds della Roma Ghisolfi "è il mercato, è normale", i rumors si stanno intensificando per numerosi protagonisti (Paulo Dybala in primis), che la scorsa estate ha subito gli effetti del purtroppo tremendo infortunio al tendine d'achille che lo ha tenuto fuori per quasi tutto il 2024, ma che ormai è tornato a disposizione del Sassuolo e in Serie B sta facendo notare come sia a tutti gli effetti un fuori categoria sotto molti punti di vista. Anche per questo attorno a lui sono tornati ad accendersiche sono pronte all'assalto nelle prossime settimane.

Per capire a chi può far comodo oggi Berardi bisogna partire come sempre dai numeri.La rottura del tendine d'achille è qualcosa di serio, che cambia il tuo modo di stare in campo, ma Berardi sin dal 5 ottobre, giorno ufficiale del suo ritorno in campo, ha subito fatto vedere di essere rimasto l'attaccante decisivo che lo portò a vincere l'Europeo del 2021 con l'Italia.nel turno infrasettimanale del 29 ottobre.

Il Sassuolo è un club che, storicamente, alle giuste condizioni vende e l'amministratore delegato Giovanni Carnevali, in una recentissima intervista, lo ha di fatto ribadito: "e credo possa non esserci solo Berardi al centro di richieste,, sedendoci e capendo quello che è: fa parte del buon senso".Fuoricategoria, è evidente, non solo però per il rendimento in campo. Berardi è infatti di gran lunga il giocatore più pagato della rosa, ma anche dell'intera Serie B. Oggi, grazie all'ultimo rinnovo con sl'esterno mancino classe 1994 guadagna infatti u. Da questa cifra, o comunque da una di poco inferiore, si dovrà parlare per convincere Berardi a trasferirsi a gennaio, è invece sul cartellino che si potrà giocare una battaglia più alla portata.Trattare con Carnevali non è mai semplice, ma in questo momento storico del club neroverde le possibilità di utilizzare formule particolari e contropartite tecniche gradite potrebbero far svoltare eventuali trattative.così da impattare totalmente nel bilancio dell'anno solare 2025 (il Sassuolo ha la gestione equiparata a Mapei e quindi ha bilancio in scadenza al 31 dicembre ndr.) e quindi non è esclusa la possibilità di operare con una formula in prestito e con riscatto condizionato a determinati obiettivi entro la fine della stagione sportiva.e qui potrebbero entrare in gioco le contropartite giovani e futuribili da sempre gradite al club.

In estate avevano pensato a luiche però hanno poi virato rispettivamente su Samardzic e Gudmundsson (profili differenti). Oggi la società viola sta seriamente pensando di "regalarlo" a Palladino per provare a rilanciare la propria rincorsa verso un posto Champions magari aprendo all'addio di Ikoné verso l'Arabia. Oltre alla Fiorentina ci sono però anche lae ilche più volte hanno trattato col Sassuolo per Berardi e non hanno mai smesso di seguirlo. Entrambe sono alla ricerca di un'alternativa ai titolari nel ruolo e possono lavorare su contropartite importanti e gradite ai neroverdi come ad esempio Zalewski e Mannini, Zeroli e Liberali.Sullo sfondo ma più defilata rimane la, con Giuntoli che è da sempre suo estimatore, anche se nel ruolo ha già Conceiçao e Nico Gonzalez.