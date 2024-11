Fiorentina, Palladino mago dell'intervallo. Viola primi in Italia e meglio di Real e City nei secondi tempi

Getty Images

Diamo un umile consiglio agli amici del Centro Tecnico Federale di Coverciano: far assistere ai partecipanti ai corsi per allenatori ad un intervallo nello spogliatoio della Fiorentina. Perché riteniamo possa essere estremamente formativo per tutti gli aspiranti tecnici capire come lavori Raffaele Palladino fra primo e secondo tempo. Oggi la Fiorentina vola e sogna in grande nelle zone altissime della classifica anche per, oltre ad una difesa blindata e ad un Kean rinato, una- Già, perché i dati sui secondi tempi della Fiorentina sono impressionanti. I viola, tenendo conto soltanto delle seconde frazioni, sono la squadra che sta facendo meglio in tutta la Serie A. Nella classifica dei secondi tempi i violadavanti a Juventus, Napoli e Atalanta rispettivamente a 22, 21 e 20 punti. Il dato più notevole, però, è quello relativo alle segnature. I gigliati hanno infatti messo a segno 11 reti nei secondi tempi subendone solamente uno (quello di Pulisic nella sfida casalinga vinta col Milan). Numeri che poi si confermano anche allargando il raggio d'azione.

La Fiorentina è infatti la quarta squadra dei cinque migliori campionati europei per rendimento in campionato nei secondi tempi. Soltanto Barcellona, Atletico Madrid e PSG hanno fatto meglio di lei. In questa speciale classifica i viola mettono in fila squadre del calibro di. Merito della magia citata da Palladino che si è creata nello spogliatoio? O della capacità del tecnico di riuscire a toccare le corde giuste durante l'intervallo? Segreti che resteranno nello spogliatoio, ma quando la Fiorentina rientra il campo per il secondo tempo sono solitamente guai per tutti.