Fiorentina, processo Gudmundsson: ricorso del PM contro l'assoluzione. L'avvocato: "Decisione sorprendente"

Arrivano novità dall’Islanda sul processo ad, che, lo scorso 10 ottobre,rivolte da una donna islandese per fatti risalenti all’estate del 2023. A poco meno di un mese dalla sentenza, è arrivatoCORTE NAZIONALE - Secondo quanto è stato ricostruito da FiorentinaNews, dopo il ricorso contro l’assoluzione,, che dovrà decidere, con la possibilità – pertanto – che ci possano essere altri sviluppi. Si tratterebbe, comunque,e rimane – si legge – in Albert Gudmundsson, al momento alle prese con una lesione muscolare che lo terrà fuori fino a dopo la sosta di novembre, e nel suo entourage. Intanto Gudmundsson rimarrà comunque convocabile per l’Islanda, dato che il blocco è decaduto con l’assoluzione nella prima fase del processo.

A mbl.is, portale islandese, ha parlatoDopotutto, la sentenza del tribunale distrettuale è molto ben motivata e giuridicamente corretta".Il calciatore della Fiorentina, lo scorso 10 ottobre,dopo che il Procuratore Distrettuale aveva deciso diIl Pubblico Ministero, invece, aveva proposto al Procuratore Distrettuale di riprendere. In pratica, la procura aveva chiuso il caso, ma il ricorso presentato dalla denunciante aveva fatto sì che il PM chiedesse il riesame.