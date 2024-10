Getty Images

Fiorentina, Parisi in uscita. Si pensa ad uno scambio con la Roma

21 minuti fa



Il poco spazio che Fabiano Parisi è riuscito a ritagliarsi nel corso di questa prima parte di stagione sta spingendo la dirigenza della Fiorentina a fare alcune riflessioni. Parisi è arrivato nell'estate del 2023 a Firenze per circa 10 milioni dopo un lungo corteggiamento e da subito sembrava poter dire la sua in termini di presenze in viola. Tuttavia, prima Biraghi e poi Gosens ne hanno pregiudicato un rendimento continuo e, oggi, l'ex Empoli si trova indietro nelle gerarchie di Raffaele Palladino.



IN USCITA - Per questo motivo, l'esterno viola è considerato in uscita e non è solo il Milan ad essere interessato al suo profilo. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, potrebbe profilarsi all'orizzonte la possibilità di uno scambio che andrebbe a coinvolgere Nicola Zalewski. L'italopolacco non ha ancora rinnovato il suo contratto coi giallorossi e, si legge, uno scambio fra i due potrebbe far felici entrambe le società.