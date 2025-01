Fiorentina, parla il dg Ferrari: "Zero problemi con Palladino. Non abbiamo parlato con nessuno"

41 minuti fa



Intervenuto in conferenza stampa prima della presentazione di Folorunsho, il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha fatto chiarezza sulla situazione della panchina viola. Questa mattina sono emerse alcune indiscrezioni che vorrebbero il club gigliato in contatto con Tudor nel caso in cui Palladino non dovesse riuscire a dare una svolta ai risultati. Ferrari ha voluto chiarire la posizione societaria sul tema.



UNITA' - "Il gruppo non solo è unito, ma è convintissimo di uscire da questo periodo. Siamo sesti in classifica. Col mister non c'è mai stato nessun problema e non abbiamo parlato con nessun altro. I momenti difficili sono arrivati: ne usciremo come squadra, da gruppo con il mister. Lo faremo anche con i giocatori che stiamo andando a prendere, Folorunsho è uno di questi."