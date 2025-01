Fiorentina, Folorunsho si presenta: "Voglio far bene come Bove. Napoli? Non volevo starmene da parte"

Direttamente dalla sala stampa del Viola Park, questa mattinasi è presentato ai giornalisti come nuovo calciatore della Fiorentina. Queste le sue parole: "E' uno spogliatoio sano fatto di bravi ragazzi. Ho avuto un ottima impressione. E' un momento difficile, ma è normale soprattutto in questi campionati. Torneremo a gioire. Anche quest'estate ci sono stati dei contatti, ma mai veramente concreti. Non ci ho pensato un attimo a venire qui a gennaio. E' una squadra che ha fatto grandi passi per portarmi qui e io non posso far altro che esserne fiero".

- "Il ruolo è un limite mentale. In passato in una partita ne ho cambiati quattro. Cerco di mettermi a disposizione. A livello tecnico ho già parlato col mister: abbiamo vedute simili".- "Mi piace solo guardare il futuro. Voglio rispondere alle domande inerenti alla Fiorentina. Fatto sta, che il Napoli sta facendo molto bene. Da un altro lato, ci sono anche le considerazioni di un calciatore che vuole giocare e non essere messo da parte. Questi sei mesi mi hanno fatto comunque crescere: ringrazio la società Napoli e il mister Conte. Ho scelto di sposare questo progetto e di fare grandi cose in maglia viola. Col Torino è una grande opportunità di fare punti e tornare a vincere. Vogliamo dare una svolta, anche se la Fiorentina ha fatto un grande girone d'andata".

"Se sarò titolare lo deciderà il mister. Sono pronto al mille per mille. Ho una voglia matta di giocare e riprendermi la Nazionale. Vengo tanto accostato a Bove. Quello che è mancato a questa squadra è forse dovuto alla sua assenza. Proverò a fare bene tanto quanto lui. Nel calcio ci sono delle caratteristiche: siamo tanto simili quanto diversi. Ci ho già parlato. Ogni suo consiglio sarà ben voluto. Proverò a dare tutto".- "Si vede che i risultati de mister arrivano grazie al lavoro. E' stato fondamentale sentire la sua fiducia. Mi ha chiamato e voluto. Mi ha fatto veramente molto piacere. Voglio ripagare anche la sua fiducia".

- "Voglio provare a tornarci. E' stato un grande traguardo per me. Dopo gli obiettivi di squadra ci sono questi obiettivi".- "E' una domanda giusta. Una mia sfida è anche quella di farmi riscattare. Voglio creare una mia storia qui".