Fiorentina, parla l'agente di Bianco: "Assurdo fare un altro anno di B. Spero che Palladino lo voglia con sé"

presidente dell'Assoagenti e procuratore di Alessandro Bianco, è intervenuto questa sera a i microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del suo assistito, reduce da un'ottima stagione alla Reggiana in prestito dalla Fiorentina: "La sua è stata un'annata ottima a Reggio Emilia, in un campionato difficile e ostico come quello di Serie B. Si è guadagnato anche la chiamata in Under 21. Son veramente soddisfatto e orgoglioso perché è un ragazzo che merita. Palladino al posto di Italiano? La rosa della Fiorentina ha giocatori di una certa esperienza che potevano dare sicurezza a Italiano, col nuovo allenatore si stanno facendo delle scelte e. La crescita è sempre stata concordata insieme alla società, anche quando è rimasto una stagione intera aggregato alla prima squadra. Starà a lui ora dover dimostrare al mister tutto il suo valore."

- " È già pronto per la Serie A,Non è questione di coraggio per far giocare i giovani, è la mentalità che non premia i ragazzi giovani che non sono aspettati come in altre nazioni. Goretti? Lo stima molto, sa quello che può dare. È un vantaggio per il tecnico che può parlare con Goretti per chiedergli di Bianco. Quest'anno ha giocato nella stessa maniera, con lo stesso modulo che utilizza Palladino."