Fiorentina, è finita con Bonaventura? Cosa non è andato nell'incontro con gli agenti

17 minuti fa



Nonostante l'ottimismo predicato dal suo procuratore Enzo Raiola in esclusiva ai nostri microfoni, le strade di Giacomo Bonaventura e la Fiorentina sono destinate a dividersi. L'incontro fra l'entourage del ragazzo non ha prodotto la tanto attesa fumata bianca. Anzi, il colore è nero.



DIVERGENZE - Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, il primo ostacolo è stato rappresentato dalle richieste economiche del giocatore, che voleva uno stipendio leggermente superiore al milione e mezzo stagionale, cifra che percepiva fino ad oggi. La Fiorentina, dal canto suo, ha chiesto a Bonaventura di abbassare le proprie pretese. Oltretutto, si legge, ha pesato nella scelta anche il parere del neo tecnico Raffaele Palladino che, vista l'età non più così giovane del ragazzo, non ritiene che Bonaventura sia fondamentale per il nuovo corso della Fiorentina per la stagione che sta per arrivare.