Fiorentina, possibile tentativo per Arnautovic. Ma si guarda anche in casa Lecce per il centravanti

"Vogliamo un grande centravanti", queste le monolitiche parole del ds della Fiorentina Daniele Pradè in riferimento alle prossime mosse di mercato che intende fare la società per costruire la nuova viola di Palladino. Sky Sport fa il punto su quelli che potrebbero essere i profili più interessanti per il board gigliato. Uno di questi è, che la Fiorentina aveva già cercato nel corso dell'ultimo mercato di gennaio. E secondo l'emittente, non è da escludere un possibile altro tentativo nel corso della prossima estate.

Un altro nome sul taccuino della dirigenza gigliata viene dal Lecce ed è quello dicentravanti montenegrino classe 2000 in forza ai giallorossi. Krstovic ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio contro la Fiorentina e nel suo futuro, dunque, potrebbe esserci ancora il viola. la dirigenza gigliata, però, deve fare attenzione, perché sul ragazzo è molto forte anche la concorrenza del Genoa che sta evidentemente cercando un'altra punta.