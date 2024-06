Fra i tanti temi che sono stati toccati durante la conferenza fiume della dirigenza della Fiorentina, c'è anche quello relativo ai lavori di rifacimento dello stadio Franchi: "Noi manderemo una comunicazione ufficiale al comune di FirenzeE' troppo complesso iniziare i lavori senza un'adeguata copertura finanziaria. Oggi la nostra assicurazione sul Franchi è solo di un anno. Faremo il possibile per limitare al massimo per quelli che potrebbero essere solo futuri danni. Non è un discorso politico, ma di struttura. Con un altro sindaco, di un altro partito, altre convinzioni ma una proposta simile non cambieremmo la nostra linea. Pensare di fare il centenario nel 2026 con le gru e i cantieri è qualcosa che vogliamo assolutamente scacciare", ha dichiarato il dgLa replica del Comune di Firenze non ha tardato ad arrivare.

"In merito alle notizie emerse dalla conferenza stampa di oggi di Acf Fiorentina, se riceveranno questa nuova lettera, la leggeranno con calma e attenzione, tenuto conto che il Comune è in amministrazione ordinaria in quanto ci sono le elezioni. Si ricorda però che a fine aprile