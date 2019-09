Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Brivido Sportivo della sessione di mercato viola: "Non avrei mai pensato di poter portare Ribery a Firenze. Mi commuovo ogni volta che lo vedo dare consigli ai più giovani, campioni come lui fanno crescere tutti".



SU BOATENG - "Ha acquisito grande maturità e può giocare ovunque".



SU LIROLA - "E' un bel segnale che un talento ci abbia scelto, così come Pulgar il quale aveva offerte da club che parteciperanno a Coppe europee".



SU BADELJ - "Leader del suo calibro ci servono, ha anche accettato di ridursi lo stipendio per noi".



SU CASTROVILLI - "E' una 'vittoria che conta'. Sono sicuro che lo vedremo nel giro della Nazionale".