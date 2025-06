Milan, Allegri spinge Loftus-Cheek alla Lazio e boccia Chukwueze

Getty Images

Samuel Chukwueze e il Milan, prove di addio. L’esterno offensivo nigeriano, arrivato in rossonero nell’estate del 2023 con grandi aspettative, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e sarà ceduto in questa sessione estiva di calciomercato. Una bocciatura netta quella del tecnico livornese su un giocatore che non ha mai convinto da quando è arrivato in Italia. Alcuni intermediari stanno proponendo l’ex Villarreal in Spagna e hanno trovato un’apertura importante da parte del Betis Siviglia tanto che nei prossimi giorni verrà aperta una trattativa con il club di via Aldo Rossi.

Un altro giocatore destinato a lasciare è Ruben Loftus-Cheek: una decisione che la dirigenza rossonera aveva maturato da tempo e che ha trovato la condivisione, a sorpresa, anche di Max Allegri.



LO VUOLE SARRI - Loftus-Cheek é destinato a lasciare il Milan ma non il campionato italiano: Maurizio Sarri lo vuole alla Lazio e ci sono ottime chance che possa essere accontentato. I due hanno un’intesa straordinaria figlia dell’esperienza in comune al Chelsea e proprio questo aspetto potrebbe convincere l’ex Chelsea a trasferirsi nella Capitale sponda biancoceleste. Il Milan aveva versato 15 milioni più 3 di bonus nelle casse del Chelsea e oggi potrebbe accontentarsi di 10 milioni per il cartellino della mezzala inglese.